Рухнувший мост привел к остановке 46 поездов

Обрушившийся из-за паводка мост между поселком Молочный и Колой под Мурманском привел к приостановке движения 46 грузовых поездов.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в экстренных службах региона.

Рухнувший мост был построен в 30-х годах ХХ века, два раза его капитально ремонтировали, последний раз — в 2014 году.

30 мая паводком подмыло одну из опор железнодорожного моста и движение было остановлено. 1 июня рухнули два пролета, которые собирались ремонтировать.