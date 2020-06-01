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Коронавирус 52 минуты назад

1 июня 202022:37

За сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом

В Москве за сутки умер еще 71 человек с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и ситуации с COVID-19 в столице.

Общее число умерших достигло отметки в 2624. Днем ранее стало известно о 76 скончавшихся.


Согласно данным оперштаба на 1 июня, в России общее число инфицированных вирусом достигло 414 878 случаев. Всего умерли 4855, выздоровели 175 877 человек.

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