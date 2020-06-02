Мария Захарова: интервью Сьюзан Райс телеканалу CNN было разыграно

Практически неделю развиваются события в США, а так называемый русский след обнаружен только сейчас. Так в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировала заявление экс-советника Барака Обамы Сьюзан Райс о причастности РФ к беспорядкам в США директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат уверена, что интервью Сьюзан Райс телеканалу CNN было разыграно. США вывели на сцену человека, который должен был сыграть роль обличителя.

"И вопросы, и ответы имели абсолютно четко спланированный эффект манипуляции со знанием аудитории. Надо было через это интервью создать ощущение некой вовлеченности России в события США. Не остается никаких сомнений, что именно такая цель и стояла: каким-либо образом привязать нынешнюю ситуацию с российским следом и опять возложить вину на Россию. Я думаю, что это только начало", — считает Захарова.

Комментируя произошедшие в Америке за неделю события, представитель МИД заявила: "Такое впечатление, что отдернули занавес, и предстала вся та картина, которую США тщательно и намеренно скрывали от общественности. Они знали, что происходит у них за последние десятилетия, но при этом всячески делали все возможное для того, чтобы эту картину видоизменить. И под предлогом защиты прав человека считали себя обязанным вмешиваться во внутренние дела других государств. Яркий пример — Венесуэла и Гонконг".

При этом дипломат напомнила, что каждый год Россия и все страны мира почему-то вынуждены отвечать на доклад США по правам человека.

"На каком основании Америка делает ежегодный обзор ситуации с правами человека по всему миру после того, что мы видим у них? После этого хаоса никаких вопросов к остальным у США быть просто не может", — заключила Мария Захарова.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.

В связи с непрекращающимися беспорядками в США более чем в 40 городах введен комендантский час; в 15 штатах и округе Колумбия для помощи полицейским в охране общественного порядка задействована национальная гвардия.