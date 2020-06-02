Минобороны контролирует высокую активность США и НАТО у российских границ

Минобороны фиксирует высокую военную активность США и НАТО у российских границ. Об этом сообщили на брифинге ведомства. Так, силы альянса впервые после холодной войны провели учения в Баренцевом море.

Американский стратегический бомбардировщик "Лансер", оснащенный технологией "Стеллс" и способный нести до 16 бомб, патрулировал Черное и Баренцево моря. Российские летчики встретили его, что назывется, у порога. Военные констатируют, что таких незваных гостей становится все больше у российских рубежей.

"Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. Было выполнено семь подъемов дежурных истребителей по ПВО. В готовности к немедленному применению находились зенитные ракетные средства", — говорит начальник главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской.

Партнеры по НАТО даже не скрывают своих целей. Чего стоят только масштабные учения "Защитник Европы" у наших границ. Десятки тысяч военных, сотни единиц тяжелой техники и 17 стран участниц. Защищать, а если называть вещи своими именами, отрабатывать нападение собирались в аккурат перед Днем Победы; планам помешал коронавирус.

"Продолжим курс на деэскалацию ситуации в Европе. В текущем году вооруженными силами не предусматривается проведение крупных учений вблизи границ стран-членов НАТО. Вглубь страны перенесены масштабные действия в рамках СКШУ "Кавказ-2020". В дальнейшем готовы к корректировке районов учений на паритетной с альянсом основе", — говорит Рудской.



Впервые со времен окончания холодной войны натовские военные корабли отрабатывают действия в Баренцевом море. Три американских эсминца, атомная подводная лодка и фрегат ВМС Великобритании. Цели все те же — объекты на территории России.

"Значительное повышение военной активности НАТО у наших границ отмечалось на фоне возможного выхода американцев из Договора по открытому небу и ранее сделанных Вашингтоном шагов по разрушению Договора о РСМД", — продолжает Рудской.

Американские самолеты-разведчики обнаружены над Украиной и Грузией и все чаще подлетают к нашим сирийским авиабазам. Семь случаев в апреле и сразу 17 в мае. А ведь соглашение по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии еще действует, и российские военные его не нарушат. Об этом уже много раз напоминали и наши дипломаты, и военное руководство.

"В качестве конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов при действиях воздушных судов и морских средств готовы зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей", — говорит Рудской.

Еще один тревожный факт: НАТО не только расширяет систему ПРО в Польше и Румынии. На севере Норвегии американские военные обновляют радар для слежки за российской территорией. В военном ведомстве еще раз подчеркнули, что готовы принять своевременные меры для безопасности.