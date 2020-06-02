Тема:

Беспорядки в США 26 минут назад

2 июня 202002:20

Трамп: беспорядки в США не мирные демонстрации, а акты терроризма

Трамп: беспорядки в США не мирные демонстрации, а акты терроризма

Правительство США намерено мобилизовать все свои гражданские и военные ресурсы, чтобы положить конец крупным беспорядкам в стране. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего терроризма. Убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога", — сказал президент США Дональд Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома с обращением к согражданам в связи с массовыми беспорядками в последние несколько дней.

По его словам, в последние дни страна оказалась захвачена профессиональными анархистами, жестокими толпами, поджигателями, мародерами, преступниками​​​. Ряд штатов и местных органов власти не приняли необходимых мер для защиты жилых районов. сообщает ТАСС.

Президент рекомендовал губернаторам развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве. "Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей, я разверну вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу эту проблему за них", — добавил глава государства.

В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе.

В Калифорнии полицейские жестоко избили демонстрантов. Стражи порядка сперва применили к активистам слезоточивый газ, а затем и вовсе начали нападать на них с дубинками.

В Нью-Йорке полицейские встали на колени перед темнокожими активистами прямо у отеля, принадлежащего Дональду Трампу. Чтобы взять под контроль протесты, мэр города объявил о введении комендантского часа на сутки.

А видео из Мичигана облетело, кажется, все американские СМИ. Толпа людей врывается в спортивный магазин и выносит все, что попадается под руку, не стесняясь камер и очевидцев.

Не утихали протесты и в городе Сан-Диего. Группа активистов заблокировала полицейский автомобиль. Однако сотрудников правоохранительных органов это не остановило. Машина продолжала ехать прямо в толпу, протащив за собой демонстранта, который зацепился за нее капюшоном.

Ранее по теме

Сейчас

04:33

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

02:11

Трамп заявил, что мобилизует военные и гражданские ресурсы для прекращения беспорядков

00:55

С 3 июня в Подмосковье для посещения откроются церкви

22:30

За сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом

19:40

Путин и Трамп поговорили по телефону

18:49

Президент подписал указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции

18:00

Сергей Лебедев назначен начальником Следственного департамента МВД

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп: беспорядки в США не мирные демонстрации, а акты терроризма

Трамп: беспорядки в США не мирные демонстрации, а акты терроризма

5 часов назад
Минобороны контролирует высокую активность США и НАТО у российских границ

Минобороны контролирует высокую активность США и НАТО у российских границ

3 часа назад
Россияне, потерявшие работу из-за пандемии, начали получать госпособия

Россияне, потерявшие работу из-за пандемии, начали получать госпособия

1 час назад
Минздрав: в России нет дефицита средств индивидуальной защиты

Минздрав: в России нет дефицита средств индивидуальной защиты

1 час назад

Трансляции

10:00

Брифинг Дмитрия Чернышенко, Олега Матыцина и Ольги Любимовой
Все трансляции
На Кубани открылись санатории

На Кубани открылись санатории

6 часов назад
Дата определена: как будет организовано голосование по поправкам к Конституции

Дата определена: как будет организовано голосование по поправкам к Конституции

10 часов назад
Коронавирус: в Дербенте ввели небольшие послабления

Коронавирус: в Дербенте ввели небольшие послабления

1 час назад
Безработица заставила испанцев выйти на антиамериканские митинги

Безработица заставила испанцев выйти на антиамериканские митинги

57 минут назад
Многокилометровая пробка на границе Украины переросла в беспорядки

Многокилометровая пробка на границе Украины переросла в беспорядки

5 часов назад
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

2 часа назад
С 3 июня в Подмосковье для посещения откроются церкви

С 3 июня в Подмосковье для посещения откроются церкви

6 часов назад
Как пройдет Парад Победы и что будет после коронавируса: большое интервью Пескова

Как пройдет Парад Победы и что будет после коронавируса: большое интервью Пескова

15 часов назад
Мария Захарова: интервью Сьюзан Райс телеканалу CNN было разыграно

Мария Захарова: интервью Сьюзан Райс телеканалу CNN было разыграно

7 часов назад
Москвичи получили право гулять, но парки столицы пусты

Москвичи получили право гулять, но парки столицы пусты

16 часов назад
Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

16 часов назад
Виталий Хаев: изображая жертв и мерзавцев

Виталий Хаев: изображая жертв и мерзавцев

20 часов назад
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Сенат Польши принял новые правила проведения президентских выборов

Сенат Польши принял новые правила проведения президентских выборов

34 минуты назад
Рынок СПГ уверенно преодолевает кризис

Рынок СПГ уверенно преодолевает кризис

2 часа назад
Российcкая нефть Urals подорожала на 70% и обогнала Brent

Российcкая нефть Urals подорожала на 70% и обогнала Brent

3 часа назад
В Чебоксарах начались онлайн-лагеря

В Чебоксарах начались онлайн-лагеря

3 часа назад
В Тульской области началось строительство Центра одаренных детей

В Тульской области началось строительство Центра одаренных детей

4 часа назад
Израильский эксперт - о последствиях расового раскола в США

Израильский эксперт - о последствиях расового раскола в США

7 часов назад
Рухнувший мост привел к остановке 46 поездов

Рухнувший мост привел к остановке 46 поездов

8 часов назад
На Солнце произошла крупнейшая за несколько лет вспышка

На Солнце произошла крупнейшая за несколько лет вспышка

8 часов назад
Глава департамента торговли рассказал о требованиях к общепиту и поддержке бизнеса

Глава департамента торговли рассказал о требованиях к общепиту и поддержке бизнеса

9 часов назад
Канал Москвы протек: инженерный просчет исправят только в 2021 году

Канал Москвы протек: инженерный просчет исправят только в 2021 году

9 часов назад
В аптеке не купить: мощный препарат от COVID-19 массово поступит в больницы

В аптеке не купить: мощный препарат от COVID-19 массово поступит в больницы

9 часов назад
Алина Загитова возвращается: второго июня фигуристка приступит к тренировкам

Алина Загитова возвращается: второго июня фигуристка приступит к тренировкам

9 часов назад
Стадион "Краснодара" признан болельщиками лучшим в премьер-лиге

Стадион "Краснодара" признан болельщиками лучшим в премьер-лиге

12 часов назад
Обнаружено крупнейшее в истории Земли излияние магмы

Обнаружено крупнейшее в истории Земли излияние магмы

13 часов назад
Kia назвала все российские цены на новый кроссовер XCeed

Kia назвала все российские цены на новый кроссовер XCeed

13 часов назад
Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов вошли в Топ-6 величайших бойцов ММА

Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов вошли в Топ-6 величайших бойцов ММА

14 часов назад
Microsoft заменит журналистов искусственным интеллектом

Microsoft заменит журналистов искусственным интеллектом

15 часов назад
Физики предложили эффективный способ создавать вещество из света

Физики предложили эффективный способ создавать вещество из света

15 часов назад
Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип

Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип

17 часов назад
Штрафы за брошенный во дворах автохлам внесли в КоАП

Штрафы за брошенный во дворах автохлам внесли в КоАП

18 часов назад
Простая обработка поверхности делает алюминий антибактериальным и антивирусным

Простая обработка поверхности делает алюминий антибактериальным и антивирусным

18 часов назад
Что можно в Москве с 1 июня

Что можно в Москве с 1 июня

19 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку