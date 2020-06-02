Amazon привлекла $10 млрд под рекордно низкий процент

Американский гигант электронной коммерции поставил новый рекорд на рынке заимствований: Amazon привлекла в общей сложности $10 млрд, разместив облигации под рекордно низкие проценты, сообщает Financial Times.

Компания разместила трехлетние облигации со ставкой всего лишь в 0,4%. Это рекордно низкий уровень: в 2012 и 2013 годах такие гиганты как Apple, IBM и Walt Disney смогли привлечь средства инвесторов под 0,45%. Теперь Amazon взяла новую антивысоту.

Причем, как отмечает Financial Times, для гиганта e-commerce, это особенно важно, ведь еще не так давно занимать деньги на рынке ей приходилось совсем под другие проценты. В 2017 году, когда компании Безоса понадобились деньги на поглощение Whole Foods, она размещала трехлетние облигации под 1,9%.

Amazon также разместила облигации с семилетним и десятилетним сроком погашения. Тоже с небывало низкими купонными ставками – 1,2% и 1,5% соответственно. Таким образом ретейлер побил рекорд, установленный в начале этого года другим игроком того же рынка, сетью Costco.

Купон по пятилетним облигациям Amazon соответствовал минимальному значению, установленному производителем лекарств Pfizer в мае, — 0,8%. Кроме того, компания заняла деньги и на более длительные сроки: на 30 и на 40 лет.