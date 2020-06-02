Российские инвесторы увеличили вложения в отечественные активы

Крупные инвесторы, стоимость активов которых превышает 100 миллионов рублей, в период пандемии нарастили свои вложения в российские акции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Sberbank Private Banking. Всего в марте и апреле этого года подразделение кредитной организации по работе с состоятельными клиентами зафиксировало 163%-процентное увеличение количества сделок с ценными бумагами, а общий объем вырос на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инвесторы попытались воспользоваться паникой на биржевых площадках и в основном скупали активы. Так, число покупок различных инструментов вдвое превысило операции по продаже.

При этом основное внимание было направлено именно на российский рынок – акции отечественных эмитентов приобретались вдвое активнее, чем зарубежных, а российские облигации стали втрое популярнее иностранных.

Основное внимание инвесторы направили на финансовый и энергетический сектора. Кроме этого, клиенты Sberbank Private Banking также активизировались на валютном рынке, где объем сделок в марте апреле превысил 90 миллиардов рублей, что в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.