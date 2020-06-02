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Коронавирус 1 час назад

2 июня 202005:45 Мария Слободянская

Россияне, потерявшие работу из-за пандемии, начали получать госпособия

Россияне, потерявшие работу из-за пандемии, начали получать госпособия

Повышенные субсидии начали получать россияне, оставшиеся без работы в период пандемии. Причем сроки выплат продлили до 1 октября. Как получить финансовую поддержку, и кто еще, кроме безработных, может на нее рассчитывать?

Много лет Ольга Мухлынина работала в фитнес-клубе. Занималась рекламой, придумывала новые идеи по продвижению услуг, в разъездах по встречам в день могла проехать больше ста километров. Но с началом эпидемии работы не стало совсем. Клуб сперва сократил затраты на рекламу, а спустя некоторое время и вовсе попросил сотрудников уволиться. Когда Ольга поняла, что без работы возможно просидит не один месяц, встала на биржу. И уже получила повышенную субсидию – 12 тысяч 130 рублей.

Сейчас право на повышенную субсидию имеют все, кто потерял работу после 1 марта этого года. При этом сроки таких выплат уже решили продлить до первого октября. Но в нынешних условиях поддержка необходима и тем, кто до этого сам создавал рабочие места. Из-за эпидемии закрыть свой бизнес пришлось некоторым индивидуальным предпринимателям. С принятием новых мер поддержки, предложенных Министерством труда, возможность получать максимальное пособие в течение трех месяцев появится и у этой категории граждан.

А чтобы встать на биржу, потребуется всего лишь заполнить заявление и резюме. Прикладывать трудовую книжку, приказ об увольнении или справки с работы не нужно, как и появляться в центре занятости лично. Для безопасности заявления подаются дистанционно – через портал "Работа в России" на сайте трудвсем.ру.

Но если на максимальные выплаты претендуют те, кто потерял работу в период коронавируса, то минимальное пособие получают, например, и те, кто не работал никогда. Сейчас это сумма в полторы тысячи рублей. По предложению того же Минтруда пособие повысят втрое – до четырех с половиной тысяч рублей. Такая мера будет действовать в течение трех месяцев, а начисление произойдет автоматически.

Сейчас на том же портале "Работа в России" специалисты помогают как с поиском работы, так и с обучением новым специальностям.

Анастасия Киселева из Саратова тоже была вынуждена прекратить трудовую деятельность. Пособие оформила почти сразу, а сейчас выбирает из предложенных порталом вариантов трудоустройства.

Сейчас у девушки есть возможность получать и дополнительные выплаты на ребенка. Пособие в три тысячи рублей удалось оформить за считанные минуты. Такую же поддержку уже получают 140 тысяч родителей, оставшихся без работы в пандемию. Но в ближайшее время цифра вырастет в разы: дополнительные выплаты решили распространить на всех безработных с детьми.

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