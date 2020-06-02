Минздрав: в России нет дефицита средств индивидуальной защиты

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С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
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Вести.Hi-tech
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Вести.Регионы
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Вести-Москва
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Открытие ТЦ и прогулки по графику: как Москва возвращается к обычной жизни
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