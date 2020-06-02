2 июня 202007:39 Евгения Чирочкина

На Жигулевской ГЭС увеличили сбросы воды в Волгу

На Жигулевской ГЭС увеличили сбросы воды в Волгу

На Жигулевской ГЭС увеличили сбросы воды в Волгу. В этом году половодье затянулось. Необходимо понизить уровень воды в Куйбышевском водохранилище и создать оптимальные условия для нереста рыбы.

 

22 миллиона литров в секунду сбрасываются сейчас в Волгу, чтобы стабилизировать уровень воды к началу летнего сезона. Именно эта плотина контролирует режим пропуска воды в низовья реки вплоть до Астрахани.

Такой объем воды, проходящий через плотину, можно увидеть редко. Это пиковый сброс на крупнейшем в Евразии водохранилище в этом сезоне.

Так широко шлюзы Куйбышевского водохранилища открывают только в сезон половодья, которое в этом году особенно сильное. Год назад была засуха, а в этом — избыток воды.

"Высокий уровень воды так же нежелателен, как и низкий. Грунтовые воды начинают выше залегать, и тогда идет подтопление", — говорит гидрометеоролог Надежда Карпасова.

Впервые за несколько десятков лет приток воды в Волгу в полтора раза выше нормы. Благодаря плотинам, Поволжье избегает наводнений, а на поля идет воды столько, сколько нужно.

В Самарской области сезон полива. В этом хозяйстве на каждый гектар уходит тысяча литров воды. Фермеры надеются на хороший урожай. И для рыбных хозяйств нынешний сезон начался гораздо лучше предыдущего.

Волжский осетр — гордость региона. На одном из крупнейших рыбных хозяйств в Самарской области ожидают увеличения популяции этой благородной рыбы.

"Сейчас у нас оптимальный уровень. Соответствует и нашим требованиям, и требования ихтиологов, которые следят за нерестом", — говорит директор по развитию ООО УК "Аквабиотех" Юрий Дьяков.

Куйбышевское водохранилище, плотина которого перекрывает Волгу, по сути пресное море среди обширных русских полей, длиной больше пятисот километров и шириной до сорока. Оно позволяет и урожайность на селе контролировать, и рыбные хозяйства развивать. Кроме того, водохранилище обеспечивает электричеством крупные города. А еще, сброс воды через плотину — это просто красиво.

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