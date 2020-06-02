ООН осудила действия американских властей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил действия американских властей по отношению к протестующим.

По словам представителя Генсека Стефана Дюжаррика, Гутерриш призвал руководство США к сдержанности и потребовал расследовать ситуацию с применением полицией жестких мер для разгона демонстрантов.



Гутерриш также обеспокоен действиями полиции в отношении журналистов. Накануне стражи порядка распылили среди сотрудников СМИ слезоточивый газ; пострадал и наш соотечественник. Как отметил Дюжаррик, нападение на журналистов -- это нападение на общество.

Расовые беспорядки в США — история не новая. Самые громкие из них телеканал "Россия 24" собрал в справке.

В августе 1965 года произошли беспорядки в пригороде Лос-Анджелеса — Уоттсе. Поводом стало задержание чернокожего подростка; его подозревали в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. В столкновениях с полицией участвовало более 30 тысяч человек. Беспорядки с поджогами и грабежами магазинов продолжались шесть дней. 34 человека погибло, более тысячи получили ранения. Почти три с половиной тысячи были арестованы, ущерб составил более 40 миллионов долларов.

В июле 1967 года массовые беспорядки вспыхнули в Детройте. Поводом стал обыск в нелегальном баре, где несколько десятков человек отмечали возвращение ветеранов Вьетнама. Локальная стычка переросла в масштабные беспорядки. В ходе столкновений погибло более 40 человек, почти 500 были ранены. Арестованы свыше семи тысяч человек, большинство — чернокожие. Ущерб, по разным оценкам, составил от 40 до 80 миллионов долларов.

В апреле и мае 1968 года сразу по нескольким американским городам прошла волна беспорядков после убийства Мартина Лютера Кинга. В Вашингтоне, Балтиморе и Луисвилле на улицы вышли десятки тысяч афроамериканцев. В общей сложности в столкновениях с полицией и военнослужащими погибли не менее 20 человек, свыше 1800 получили ранения. 11 тысяч человек были арестованы. А ущерб составил по меньшей мере 20 миллионов долларов.

В апреле 1992 в Калифорнии произошли самые крупные в истории США массовые волнения, которые получили название Лос-Анджелесский бунт. Поводом стало оправдание коллегией присяжных группы полицейских, избивших чернокожего. В ходе столкновений были убиты 55 человек, ранены 2000, 12 тысяч арестованы. Ущерб превысил миллиард долларов.

В августе 2014 беспорядки вспыхнули в городе Фергюсоне (штат Миссури). Поводом стало убийство полицейскими безоружного чернокожего подростка при попытке ареста. После того как суд отказался возбуждать дело в отношении сотрудников полиции, начались демонстрации, которые переросли в погромы. Во время одной из акций манифестанты обстреляли полицейский вертолет. В ходе беспорядков несколько десятков человек были ранены, более 80 задержаны.