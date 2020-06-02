Центр поддержки одаренных детей и молодежи откроется осенью в Ангарске

Центр поддержки одарённых детей и молодёжи "Персей" откроется уже этой осенью в Ангарске. Как идет подготовка к важному для региона событию, узнал на месте исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Как передает ГТРК "Иркутск", кроме основных, в центре появятся профильные смены по направлениям "Наука", "Спорт" и "Искусство". Организаторы заканчивают разработку дизайн-проекта помещения, где они будут проводиться. К реализации образовательных программ областное Министерство образования планирует привлекать научные и экономические сообщества, а также организации культуры и спорта. В рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" в край поступило 320 миллионов рублей, 13 выделили из регионального бюджета.

В режиме видеосвязи Игорь Кобзев пообщался с ребятами и педагогами, которые уже имеют опыт обучения в похожем образовательном центре в Сочи. Как уточнил врио губернатора, в Ангарске более 250 детей смогут воспользоваться своеобразным социальным лифтом, благодаря которому получат возможность дополнительно изучать сферы науки, спорта и искусства. Правительство всегда поддержит их в этом, отметил Игорь Кобзев.