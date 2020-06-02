В Алтайской краевой больнице скорой помощи заканчивается карантин. На следующей неделе стационар сможет вернуться к обычному режиму работы, передает ГТРК "Алтай".

Как известно, с 22 мая больница экстренно была переведена в формат госпиталя для больных коронавирусом. Это произошло после того, как в ней заболело 126 человек, 89 из них — медицинские работники.

Сейчас в клинической больнице скорой медицинской помощи заканчиваются дезинфекционные работы. После этого стационар сможет работать в обычном режиме, уточнил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Таким образом, серьезная нагрузка будет снята с других медучреждений. Речь идет, в первую очередь, о краевой клинической больнице и федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Напомним, в крае пока сохраняется режим самоизоляции. Число инфицированных продолжает увеличиваться. Рекордной в этом смысле стала минувшая неделя: ежедневно заболевало минимум 70 человек. Крупные очаги COVID-19 зафиксированы в Барнауле и в районах края. Пока эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти к этапу послаблений карантинных мер.