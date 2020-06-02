Мнимые следователи ограбили топ-менеджера "Ростелекома"

Крупной суммы и машины лишился топ-менеджер "Ростелекома" Андрей Леваков, открыв дверь своей московской квартиры мнимым сотрудникам СКР. Незваные гости пригрозили расправой владельцу, скрутили его и забрали наличные, драгоценности и ключи от автомобиля, после чего скрылись.

Описанные события, по данным ТАСС, произошли около пяти часов вечера 1 июня в доме на Часовой улице. Злоумышленников было трое, а их жертвой пал замдиректора макрорегионального филиала "Центр" "Ростелекома" Андрей Леваков. Он смог самостоятельно освободиться от пут и вызвать правоохранителей.

Задержать подозреваемых пока не удалось. Сумма похищенного не называется.

В феврале текущего года, как уточняет телеграмм-канал "112", коллег Левакова задержали по подозрению в картельном сговоре в рамках реализации проекта "Цифровая экономика". Мужчина предположил, что к нему приехали следователи и открыл дверь.