Форвард "Интера" Мартинес согласовал условия контракта с "Барселоной"

Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах 22-летнего аргентинца заинтересована каталонская "Барселона".

"Сине-гранатовые" уже согласовали с футболистом условия его личного контракта, об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира. По его словам, испанский клуб будет платить форварду 12 миллионов евро в год.

Авторитетное издание transfermarkt.de оценивает стоимость Мартинеса в 64 миллиона евро. При этом в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 111 миллионов евро.

Total agreement between #LautaroMartinez and #Barça for a wages of €12M a year + bonuses. Now in the next weeks #Barcelona must reach an agreement with #Inter, that ask the clause (€111M) but with €90M + a player could accept. Last #FCB bid (rejected) was €60M + Vidal&Semedo