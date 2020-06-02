Россия впервые ввела запрет на ввоз иностранного топлива

Россия впервые ввела запрет на импорт топлива в страну: поставки иностранного топлива запрещены со 2 июня.

Правительство РФ ввело временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива и керосина до 1 октября 2020 года, сообщается в опубликованном правительственном постановлении.

Низкие цены на нефть и падение спроса на топливо осложнили финансовое положение российских нефтекомпаний. Импортное топливо стало намного дешевле российского и могло переполнить рынок.

Временный запрет вводится для энергетической безопасности страны и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива, указано в документе. Запрет не распространяется на транзит топлива через территорию России и топливо российского происхождения.

Из-за карантина в России снизилось потребление топлива на 40–50%. В докризисном марте еженедельные поставки бензинов на внутренний рынок составляли 600-610 тысяч тонн согласно данным ЦДУ ТЭК.

Производство бензинов в России с 13 по 19 мая выросло на 8,3% до 532 тысяч тонн после рекордного падения на 34% до 502 тысяч тонн. Поставки бензинов на внутренний рынок с 13 по 19 мая выросли на 14% до 459 тысяч тонн, дизтоплива — на 1,8% до 590 тысяч тонн. При этом запасы бензина снизились на 6% до 1,418 миллиона тонн, а дизтопллива — на 2% до 2,311 миллиона тонн.

В России нет прямой привязки цены нефти к цене автомобильного топлива, поэтому сейчас импортное топливо дешевле российского. Бюджетная формула нивелирует скачки цены топлива при изменении цены нефти. Все дело в демпфирующем механизме бюджета: когда цена нефти высокая, то нефтяные компании сдерживают цену топлива в России и получают доплату из бюджета за стабильные цены на АЗС (положительный демпфер), а когда цена нефти низкая, то нефтекомпании отчисляют в бюджет разницу от сдерживания цены на топливо вместо ее снижения (отрицательный демпфер). Российские нефтяные компании в 2019 году получили из бюджета за сдерживание цен на топливо 250-300 миллиардов руб. согласно данным Минфина.