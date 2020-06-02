В России планируется создание казначейства для поддержки населения

Правительство РФ разработало план восстановления экономики после пандемии до конца 2021 года стоимостью свыше 7 триллиона руб. Планируется создание социального казначейства для адресной поддержки населения.

Правительство предлагает создать социальное казначейство для адресной социальной поддержки населения. Новое ведомство должно повысить эффективность помощи населению.

Будет введен единый подход для расчета соцпомощи – с учетом состава семьи и ее среднего дохода.

Сейчас доля социальных выплат в доходах населения достигает рекордной величины 19%, включая около 100 различных пособий и соцвыплат.

На такую поддержку тратится 3% ВВП. Из 1 руб. помощи до бедных доходит лишь 25 коп., а доля адресных пособий в доходах беднейших людей в среднем не превышает 2%, по оценкам Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института Минфина.

В целом по плану к началу 2022 года рост ВВП России запланирован на 2,5% после ожидаемого падения на 5% в 2020 году.

Из 7 триллионов руб. для поддержки и восстановления экономики около 5 триллионов руб. придется на прямые расходы и недополученные доходы бюджета.

На социальную поддержку планируется направить свыше 700 миллиардов, малого и среднего бизнеса – 1,3 триллиона, пострадавшим отраслям — 500 миллиардов, регионам – 350 миллиардов, инфраструктурные проекты — 2,2 триллиона руб., цитирует документ издание "Ведомости". В этот план включена и ранее утвержденная поддержка бизнеса и населения в объеме свыше 3,3 триллиона руб.

Правительство РФ разработало план восстановления экономики после пандемии до конца 2021 года стоимостью свыше 7 триллиона руб. Планируется создание социального казначейства для адресной поддержки населения.

К началу 2022 года рост ВВП России запланирован на 2,5% после ожидаемого падения на 5% в 2020 году.

Из 7 триллионов руб. для поддержки и восстановления экономики около 5 триллионов руб. придется на прямые расходы и недополученные доходы бюджета.

На социальную поддержку планируется направить свыше 700 миллиардов, малого и среднего бизнеса – 1,3 триллиона, пострадавшим отраслям — 500 миллиардов, регионам – 350 миллиардов, инфраструктурные проекты — 2,2 триллиона руб. В этот план включена и ранее утвержденная поддержка бизнеса и населения в объеме свыше 3,3 триллиона руб.