Выпивший москвич устроил стрельбу из автомата и пистолета по случаю дня рождения

Пьяный москвич отметил свой день рождения стрельбой из автомата и пистолета во дворе многоэтажки на востоке города. На пальбу отреагировали соседи, а вслед за ними и полицейские — вскоре гуляка уже объяснялся в отделении.

Мужчина отмечал свой 31-й день рождения и явно перебрал с алкоголем. Прихватив охолощенные автомат Иж-161 и пистолет ТТ-СХ, он спустился во двор дома №2 по Чусовской улице и сделал несколько выстрелов светозвуковыми патронами в воздух.

Эффект был достигнут — на хулигана обратили внимание. Однако продолжить празднование не получилось, поскольку полицейские доставили именинника в отделение.