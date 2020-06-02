На борьбу с борщевиком Владимирский регион выделил более 11 миллионов рублей

На борьбу с борщевиком в этом сезоне Владимирский регион потратит более 11,5 миллионов рублей. Часть средств выделяют из бюджетов сельских поселений, всего их 36.

Из-за дождливой погоды работы идут медленно. В четырех районах обработка земель уже завершена, в трех — еще продолжается. Только управление Россельхозцентра по области обработало около 60 гектаров. В общей сложности работы будут проведены на площади более 440 гектаров.

Директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов отметил: "По плану первый этап обработки мы должны были уже завершить. Но дождливая погода не позволяет это сделать. В настоящее время идут работы в Новоалександровском поселении, дальше продолжатся Цибеево и Новокаменском Суздальского района".

Как передает ГТРК "Владимир", предприятия, занятые обработкой земель от злостного сорняка, наладили сотрудничество с дорожниками и директорами сельхозпредприятий. Совместная работа позволяет более эффективно справляться с борщевиком.