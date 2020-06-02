По факту обрушения моста в Заполярье возбуждено уголовное дело

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения пролета железнодорожного моста.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, дело возбуждено по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности".

Рухнувший мост между поселком Молочный и Колой был построен еще в 30-х годах ХХ века, два раза его капитально ремонтировали. 30 мая паводком подмыло одну из опор железнодорожного моста, движение поездов было остановлено. 1 июня рухнули два пролета. В результате обрушения никто не пострадал, но было остановлено движение 46 поездов. На месте ЧП уже начались восстановительные работы.