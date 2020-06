Овечкин – о беспорядках в США: грустно наблюдать за тем, что сейчас происходит

Российский нападающий, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о беспорядках в США, которые начались после того, как полицейскими в городе Миннеаполис был убит афроамериканец.

"Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно наблюдать за тем, что сейчас происходит повсюду, а также в округе Колумбия, – написал Овечкин в Twitter. – Так важно уважать и любить друг друга независимо от того, как мы выглядим. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Заботьтесь друг о друге и семье".

RIP George Floyd 💔so sad to see what happening everywhere and DC!! it is so important for us to respect and love each other no matter what we look like!!!! We need listen and do change...pls stay safe....take care each other and family 🙏🙏🙏