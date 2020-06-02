Овечкин – о беспорядках в США: грустно наблюдать за тем, что сейчас происходит

Российский нападающий, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о беспорядках в США, которые начались после того, как полицейскими в городе Миннеаполис был убит афроамериканец.

"Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно наблюдать за тем, что сейчас происходит повсюду, а также в округе Колумбия, – написал Овечкин в Twitter. – Так важно уважать и любить друг друга независимо от того, как мы выглядим. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Заботьтесь друг о друге и семье".

RIP George Floyd 💔so sad to see what happening everywhere and DC!! it is so important for us to respect and love each other no matter what we look like!!!! We need listen and do change...pls stay safe....take care each other and family 🙏🙏🙏 — Alex Ovechkin (@ovi8) June 2, 2020

За несколько часов пост российского форварда собрал почти 14 тысяч лаков и две тысячи ретвитов.

НХЛ решила не доигрывать регулярный чемпионат текущего сезона, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса. Будет проведен розыгрыш Кубка Стэнли, в котором выступят 24 клуба, а не 16, как обычно.

Овечкин в текущем сезоне в составе "Вашингтона" принял участие в 68 играх, в которых набрал 67 очков – 48 голов и 19 передач. Капитан "Кэпиталз" в мае получил приз имени Мориса Ришар, присуждаемый лучшему снайперу "регулярки" НХЛ.