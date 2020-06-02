Россияне в апреле взяли кредитов меньше, чем в предыдущие кризисы

Количество выдач кредитов населению в России сократилось на 62% в апреле 2020 года – до 3,2 миллиона займов. Это падение розничного кредитования оказалось большим, чем в кризисы 2014-2015 и 2008-2009 годов, подсчитало Объединенное кредитное бюро, одно из крупнейших в стране.

Во время мирового финансового кризиса 2008 года наибольшее падение выдачи кредитов россиянам было зафиксировано в декабре — на 47%. Второе крупнейшее сокращение количества новых выдач розничных кредитов было в январе 2015 года – на 58%. В апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года падение оказалось самым крупным – выдачи снизились на 62%.

При этом сумма выданных новых розничных кредитов сократилась не так сильно, как в предыдущие кризисы. В апреле 2020 года выдано розничных кредитов населению на 435,6 миллиарда руб., что на 47% меньше, чем в апреле 2019 года (820,2 миллиарда руб.). Предыдущее рекордное снижение суммы кредитов для населения в кризисный декабрь 2008 года составило 51% к декабрю 2007 года, а в кризисный январь 2015 года к январю 2014 года – на 61%.

На снижение кредитования в апреле 2020 года повлияли снижение доходов населения и карантин (остановка работы банков и торговли товарами, снижение доходов и доступности банков).

"В 2008 году розничное кредитование восстанавливалось около года, в 2014 году – полтора года. Сейчас мы тоже ожидаем, что кредитование начнет расти медленно по мере восстановления экономики", считает Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.

ВТБ ожидает снижение розничного кредитования в России в 2020 год на 1,4%.

В марте 2020 года перед кризисом был поставлен очередной рекорд розничного кредитования. Уровень долговой нагрузки населения в первом квартале 2020 года достиг исторического максимума, а сумма необеспеченных потребительских кредитов достигла значения кризисного 2014 года, отмечал в апреле ЦБ РФ.

Уровень долговой нагрузки домохозяйств за время карантина к 1 апреля 2020 года резко вырос до исторического максимума 10,9%, подсчитал Банк России. Этот показатель рассчитывается как процентное отношение обязательных платежей по кредитам к располагаемому доходу домохозяйства.

При этом доля рискованных займов в портфеле кредиторов составляет 23%. К началу 2020 года доля необслуживаемых свыше 90 дней необеспеченных кредитов россиян в целом по банковской системе снизилась до 7,5% и стала минимальным значением с 2012 года, а по ипотечным кредитам – до 1,3%.

В целом пока качество кредитных портфелей достаточно стабильно, отмечает ЦБ: доля ссуд с просроченной задолженностью более 90 дней составляет 7,9% по необеспеченным потребительским кредитам и 1,4% по ипотечным кредитам на 1 апреля 2020 года.