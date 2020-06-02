Убыток "Аэрофлота" увеличился в I квартале до 22,3 миллиарда рублей

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО увеличился в I квартале на 43% в годовом выражении до 22,5 миллиарда руб., сообщает компания. Убыток без учета неденежной переоценки валютных обязательств по лизингу составил 15,8 миллиарда руб. (+0,2%).

Показатель EBITDA упал на 39% до 13 миллиарда руб. Выручка сократилась на 10% до 123,9 миллиарда руб.

Операционные расходы уменьшились на 5% до 137 миллиардов руб., в том числе на топливо — на 12% до 38,6 миллиарда руб.

Объем краткосрочных кредитов увеличился в 3,3 раза до 41,5 миллиарда руб. В апреле-мае компания привлекла кредиты на 36 миллиардов руб., а также реструктурировала кредит от "Альфа-банка" на 7 миллиардов руб.

Почти полная остановка полетов в апреле-мае может привести к значительному ухудшению финансовых показателей во II квартале. Однако "Аэрофлот" постепенно возобновляет полеты, в частности авиакомпания "Победа".