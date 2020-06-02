Белорусские военные устроили аварию с бульдозером массой почти 30 тонн. Видео

В Гродно военнные обрушили на проезжую часть бульдозер-путепрокладчик при перевозке его на грузовике.

Бульдозер — по информации издания 015.BY, советский путепрокладчик "БАТ-М" массой 27,5 тонн — упал с грузовой платформы при повороте и повредил асфальт с бордюром.

В результате происшествия никто не пострадал. Официальные комментарии не поступали.