Лучшие факультеты Москвы, выпускники которых востребованы среди работодателей

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет ежегодный рейтинг лучших факультетов и вузов Москвы за 2019-2020 годы.

За основу рейтинга берется анализ востребованности выпускников на рынке труда, ведь именно этот критерий больше всего волнует абитуриентов и их родителей.

На верхних строчках списка находятся факультеты, которые готовят самых успешных специалистов. Эти выпускники получают больше приглашений на собеседования, им предлагают более высокую зарплату, и они чаще ищут работу по специальности по сравнению с конкурентами.

Эксперты разделили все сферы занятости на девять основных групп. В каждой группе эксперты выделили лучшие вузы и факультеты, выпускники которых становятся наиболее востребованными на рынке труда.

Ниже мы расскажем о лучших вузах и факультетах, дающих выпускникам максимальные преимущества на рынке труда в 2019-2020 годы.

Информационные технологии

1. Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

Факультет информатики и систем управления

Итоговый балл: 9,3

2. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Итоговый балл: 8,7

3. Московский технический университет связи и информатики

Факультет информационных технологий

Итоговый балл: 8,5

4. НИУ “Высшая школа экономики”

Бакалаврская программа "Бизнес-информатика" на факультете бизнеса и менеджмента

Итоговый балл: 8,3

5. Российский экономический университет им. Плеханова

Институт цифровой экономики и информационных технологий

Итоговый балл: 8,3

Юриспруденция

1. МГУ им. М. В. Ломоносова

Юридический факультет

Итоговый балл: 9,9

2. Всероссийская академия внешней торговли

Международно-правовой факультет

Итоговый балл: 9,6

3. Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина

Институт частного права

Итоговый балл: 9,2

4. Московский государственный институт международных отношений МИД РФ

Международно-правовой факультет

Итоговый балл: 9,0

5. Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина

Международно-правовой факультет

Итоговый балл: 8,8

Экономика и финансы

1. МГУ им. М. В. Ломоносова

Московская школа экономики

Итоговый балл: 9,1

2. НИУ "Высшая школа экономики"

Международный институт экономики и финансов

Итоговый балл: 9,1

3. НИУ "Высшая школа экономики"

Факультет экономических наук

Итоговый балл: 8,8

4. РАНХиГС при Президенте РФ

Факультет финансов и банковского дела

Итоговый балл: 8,6

5. Всероссийский заочный финансово-экономический институт

Финансово-кредитный факультет

Итоговый балл: 8,2

Управление персоналом

1. Московский государственный психолого-педагогический университет

Факультет социальной психологии

Итоговый балл: 8,2

2. РУДН

Факультет гуманитарных и социальных наук

Итоговый балл: 8,0

3. Российский новый университет

Институт психологии и педагогики

Итоговый балл: 7,5

4. Государственный университет управления

Институт государственного управления и права

Итоговый балл: 7,3

5. Российский государственный гуманитарный университет

Институт экономики, управления и права

Итоговый балл: 7,2

Строительство и архитектура

1. Московский архитектурный институт

Факультет бакалавриата

Итоговый балл: 11,0

2. Государственный институт по землеустройству

Архитектурный факультет

Итоговый балл: 9,7

3. Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Институт гидротехнического и энергетического строительства

Итоговый балл: 8,9

4. Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Институт строительства и архитектуры

Итоговый балл: 8,0

5. Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Кафедра организации строительства и управления недвижимостью

Итоговый балл: 8,0

Медицина

1. Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова

Стоматологический факультет

Итоговый балл: 11,2

2. Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова

Лечебный факультет

Итоговый балл: 10,5

3. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова

Педиатрический факультет

Итоговый балл: 10,4

4. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова

Лечебный факультет

Итоговый балл: 10,4

5. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова

Медико-биологический факультет

Итоговый балл: 10,0

Журналистика

1. МГУ им. М. В. Ломоносова

Факультет журналистики

Итоговый балл: 10,6

2. МГИМО МИД РФ

Факультет международной журналистики

Итоговый балл: 9,2

3. Московский государственный институт культуры

Факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств

Итоговый балл: 9,1

4. Московский международный университет

Факультет журналистики

Итоговый балл: 9,1

5. Московский политехнический университет

Институт издательского дела и журналистики в составе Высшей школы печати и медиаиндустрии

Итоговый балл: 8,6

Туризм и гостеприимство

1. Московский государственный институт физической культуры, спорта и туризма имени Ю. А.Сенкевича

Факультет туризма и гостеприимства

Итоговый балл: 8,8

2. Российский государственный университет туризма и сервиса

Высшая школа туризма и гостеприимства

Итоговый балл: 8,7

3. РУДН

Институт гостиничного бизнеса и туризма

Итоговый балл: 8,5

4. Российский новый университет

Кафедра туризма и культурного наследия

Итоговый балл: 8,1

5. Московский гуманитарный университет

Факультет международных отношений и туризма

Итоговый балл: 7,9

Маркетинговые коммуникации

1. РАНХиГС при Президенте РФ

Институт бизнеса и делового администрирования

Итоговый балл: 11,1

2.МГУ им. М. В. Ломоносова

Философский факультет

Итоговый балл: 10,0

3. Московский политехнический университет

Институт коммуникаций и медиабизнеса в составе высшей школы печати и медиаиндустрии

Итоговый балл: 9,2

4.МГУ им. М. В. Ломоносова

Факультет журналистики

Итоговый балл: 8,7

5. МГИМО МИД РФ

Факультет международного бизнеса и делового администрирования

Итоговый балл: 8,6