Эксперт о лекарстве от COVID: безопасность проверена, осталось подтвердить эффективность

Лекарство от коронавируса должно поступить в клиники уже 11 июня. "Авифавир" – первый зарегистрированный Минздравом российский препарат. Сейчас он находится на финальном этапе клинических исследований. Подробнее о лекарствах от COVID-19 и их эффективности в эфире телеканала "Россия 1" рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

Уже известно, что "Авифавир" (международное название вещества – "Фавипиравир", также выпускается под названием "Авиган") почти вдвое сокращает продолжительность болезни. К тому же препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года – там его использовали против тяжелых форм гриппа. Однако в Японии на днях отложили одобрение этого лекарства.

Как рассказал эксперт, у любого лекарства есть два основных показателя: эффективность и безопасность. Такой показатель, как безопасность, уже проверен на 180 испытуемых.

"Мы знаем, какие побочные явления от этого препарата ждать, какие противопоказания имеются. Остается второй показатель – это эффективность. И японскими исследователями, и нашими разработчиками получены первые положительные результаты эффективности этого препарата непосредственно против новой коронавирусной инфекции, – отметил Вознесенский. – Но для подтверждения этого сейчас запущена вторая волна исследований с гораздо большим количеством участников".

Среди побочных эффектов "Авифавира" эксперт назвал тератогенность, то есть способность воздействовать на плод во время беременности. Соответственно, он противопоказан будущим матерям.

"Тяжело переносят этот препарат люди с болезнями печени, с болезнями почек, также препарат неблаготворно влияет на кроветворение, но все эти побочные эффекты и противопоказания – они нам известны. Если в лаборатории эти показатели контролировать, то мы можем избежать неблагоприятного воздействия вещества", – добавил Вознесенский.

1 июня сообщалось, что "Авифавир" скоро начнет поступать в больницы. Около 20 тысяч упаковок уже произведены и объем выпуска растет. Кстати, эффективность препарата первым отметил Китай, где была зафиксирована первая в мире вспышка COVID-19. Там он показал лучшие результаты среди сотен лекарств, которыми пробовали лечить это заболевание.