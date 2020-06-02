Экономика Франции сократится на 11% в 2020 году

Экономика Франции сократится на 11% в этом году из-за коронавирусного кризиса, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

"Мы сильно пострадали от вируса, мы приняли эффективные меры для защиты здоровья французского народа, но экономика была практически полностью остановлена на три месяца, и мы заплатим за это темпами экономического роста", — заявил Ле Мэр, выступая на радиостанции RTL.

В I квартале вторая по величине экономика еврозоны сократилась на 5,3% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, максимальными темпами с 1968 года.

В IV квартале 2019 года ВВП Франции сократился на 0,1%. Спад по итогам второго квартала подряд означает техническую рецессию.

В середине марта правительство Франции ввело жесткие ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса. Хотя с 11 мая в стране начали снимать ограничительные меры, по итогам 2020 года падение ВВП Франции, как ожидается, составит 11%, а не 8%, как предполагалось ранее.

"С экономической и социальной точек зрения худшее для нас еще впереди", — отметил Ле Мэр.

Правительство пытается избежать череды банкротств в розничной торговле, разыскивая покупателей для крупных сетей одежды Camaieu, Conforama и La Halle, где работают тысячи людей, сказал министр.

В этом месяце он уже объявил о планах поддержки туризма и автомобильной промышленности. Власти также готовят меры поддержки аэрокосмической промышленности.