Сбербанк продлил до 30 июня возможность пополнения своих карт с карт других банков без комиссии. Изначально Сбербанк устанавливал срок пополнения карт без комиссии до 1 июня.

Использование цифровых каналов стало не только наиболее быстрым, удобным с учетом отмены комиссии, но и самым безопасным способом пополнить карту Сбербанка с карты другого банка, сообщает Сбербанк.

Между тем большинство крупных российских эмитентов карт предоставляют услугу пополнения с карт других банков бесплатно по умолчанию, в частности ВТБ, банк "Открытие", "Альфа-банк", "Тинькофф банк".

Пополнить карту Сбербанка без комиссии можно в "Сбербанк онлайн" и на сайте sberbank.ru.