Памфилова: голосования по почте не будет

При проведении голосования по поправкам в Конституцию России технология проведения его с помощью почты использоваться не будет. Об этом сообщила сегодня председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Прямую трансляцию заседания ЦИК вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

"Мы изучили международный опыт, убедились, что там, где оно проходит, оно сопровождается скандалами обычно: невозможно наблюдать, контролировать. Мы на общероссийском голосовании забраковали для себя голосование по почте", — пояснила Памфилова.

По ее словам, такой вид голосования вызывает вопросы и с эпидемиологической точки зрения. Тем не менее, в будущем технология голосования по почте может быть актуальной для определенных российских регионов, отметила глава ЦИК РФ.

Общероссийские голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 1 июня по итогам совещания с главами ЦИК, Роспотребнадзора и членами комиссии, которая собирала предложения граждан.

Закон, дающий возможность голосовать по почте и дистанционно, депутаты Госдумы приняли в мае. Теперь такой способ голосования может использоваться при проведении выборов в органы госвласти, органы местного самоуправления, а также для референдумов.