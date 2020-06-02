РАН: смертность пациентов на ИВЛ - 70 процентов

В ходе онлайн-заседания президиума Российской академии наук вице-президент РАН Владимир Чехонин рассказал, что перевод на искусственную вентиляцию легких в сочетании с инфузионной терапией заканчивается гибелью для почти 70% пациентов с COVID-19, передает ТАСС.

При этом доказано, что при раннем применении неинвазивной вентиляции легких в 71% случаев врачам удавалось успешно побороть острую дыхательную недостаточностью без необходимости перехода на ИВЛ.

По состоянию на 1 июня коронавирусом в мире заразились более 6,2 миллиона человек, жертвами COVID-19 стали 370 тысяч человек.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России зафиксировано 423 741 случая заражения, выздоровели 186 985 человек, скончались — 5 037.