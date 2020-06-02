Четверо полицейских ранены во время перестрелки в Сент-Луисе

Мирная демонстрация в американском Сент-Луисе переросла в беспорядки и столкновения с полицией, в результате четыре офицера получили огнестрельные ранения, сообщает Fox2. Перестрелку на охваченной огнем улице сняли на видео.

Настоящий бой завязался с наступлением темноты на Олив-Стрит, недалеко от штаб-квартиры полицейского департамента столицы штата Миссури. Когда начались погромы, стражи порядка пустили в ход слезоточивый газ, в ответ участники беспорядков начали бросать камни и коктейли Молотова, а затем стрелять.

Двое полицейских получили ранения в ногу, одному пуля угодила в ступню, еще один был госпитализирован с ранением руки. Их жизням ничего не угрожает.

Установить открывших огонь злоумышленников пока не удалось.

Мэр Сент-Луиса Лида Крюсон призвала манифестантов прекратить погромы и беспорядки и тем самым снизить градус напряжения в городе, жители которого выступили в защиту темнокожего населения от произвола полиции после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.