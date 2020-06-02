Школьники помогли утке с детенышами добраться до реки

В Петрозаводске подростки вместе со взрослыми прохожими помогли утке с детенышами добраться до воды — высокие бордюры оказались для малышей непреодолимыми преградами.

Утят на глазах у переживающей мамы аккуратно собрали в картонную коробку, отнесли птиц к реке и благополучно выпустили в дружелюбную среду обитания.