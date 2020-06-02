6 тайных приемов детективов, которые пригодятся в реальной жизни

Телеканал "Русский детектив" выяснил профессиональные приемы сыщиков и совместно с самыми известными российскими авторами остросюжетных романов и частными детективами составил список из шести лайхаков, которые пригодятся в обычной жизни, пишет FilmPro.

1. Как выяснить, что человек врет

Детективы советуют обращать внимание на невербальный язык тела. Когда человек обманывает, он непроизвольно принимает закрытую позу: скрещивает руки на груди, прикасается руками к лицу, старается не смотреть в глаза.

Руководитель детективного агентства Александра Гарусова советует также попросить человека рассказать историю в обратную сторону. "Когда человек лжет, то он с начала и до конца рассказывает историю гладко, очень правдиво, в мелких подробностях. Но если человека попросить рассказать историю с конца в начало, то будет сбивчиво, спутанно, человек будет запинаться, мелкие подробности будут теряться", — говорит она.

2. Как узнать, что за вами следят

Если вам кажется, что за вами кто-то следит, используйте старый добрый трюк с витриной. Сделайте вид, что вы что-то ищите в сумке, посмотрите в телефон, зеркало или витрину. Запоминайте, кто проходит мимо вас. Если увидите одного и того же человека несколько раз, вероятно, за вами действительно "хвост".

Также автор детективов Татьяна Полякова рекомендуют менять свой маршрут, чтобы действия были непредсказуемы. "Если вы находитесь в метро, то идите в одну сторону, а потом резко в другую. И смотрите, не идут ли за вами одни и те же люди", — говорит она.

Александра Гарусова советует использовать этот же метод и при передвижении на машине: "Если вы едете на машине, то надо немного сбавить ход и посмотреть, не обгоняет ли вас автомобиль, который вы уже видели. Или, как вариант, заехать в переулок, который не соответствует вашему стандартному маршруту".

3. Тренируйте память

Улучшить свою память может каждый, достаточно применять некоторые техники. Один из самых эффективных методов – использование образов и ассоциаций. Запоминайте, в чем утром из дома ушел ваш супруг, а течение дня постарайтесь вспомнить, какие в образе были детали. Старайтесь запоминать телефоны друзей. Также можно использовать "Метод Локи" (от латинского locus — местоположение). Его суть в том, что запомнить проще местоположение, чем какой-либо факт. "Я представляю свою память как ящики: шкаф, разделенный на разноцветные полки. И туда складывается вся информация. Через какое-то время ты с полки эту информацию берёшь. Это очень эффективно", — отмечает Гарусова.

4. Слушайте других людей

Один из главных навыков детектива – умение слушать и слышать. Писательница Татьяна Устинова говорит: "Не бойтесь задавать вопросы, а главное, внимательно слушайте ответы, потому что, как правило, мы задаем вопросы не для того, чтобы выслушать ответ, а для того, чтобы задать вопрос. А это неправильно. Нужно уметь слушать, что собеседник говорит в ответ. Как он объясняет тот или иной поступок".

5. Проверяйте любую информацию

Сведения могут считаться правдивыми, если они подтверждены тремя независимыми источниками. Это старое правило разведчиков можно применять и сейчас. Перед покупкой, сделкой, подписанием договора или устройством на работу соберите данные. Соцсети и онлайн-сервисы позволят выполнить проверку авто, квартиры или человека, фактически не выходя из дома.

6. Будьте внимательны к деталям

Детективы постоянно развивают и совершенствуют в себе такое важное качество, как наблюдательность. Ее тренировка начинается с обыденных вещей, которые стали настолько привычными, что мы их почти не видим. "У меня даже есть тест. Я очень часто прошу знакомых перечислить количество домов по твоей стороне улицы и сколько в доме этажей. И вот люди живут 15-20 лет на одном месте, и этот вопрос ставит в тупик, люди теряются. Мы как бы видим, но мы не видим", — говорит писательница Татьяна Полякова.