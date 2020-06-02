Армия США испытывает винтовки и пулеметы нового поколения

Немецкая компания SIG Sauer передала армии США на испытания первую партию оружия нового поколения по программе Next Generation Squad Weapon Systems. Речь идет о штурмовых винтовках и пулеметах под патроны калибром 6,8 миллиметра, сообщат пресс-служба производителя.

Создатели утверждают, что новый боеприпас легче американского патрона калибром 5,56 миллиметра, который сейчас стоит на вооружении, но при этом быстрее и имеет лучшее пробивное действие.

В компании добавили, что, например, новый легкий пулемет NGSW-AR на 40% легче, чем существующие аналоги. При этом отдача у него ниже. Кроме того, в комплекте со стрелковым оружием идут и новые глушители. Разработчики из SIG Sauer утверждают, что эти устройства снижают заметность стрелка в инфракрасном спектре и лучше распределяют пороховые газы, чтобы также снизить отдачу оружия.

На сегодняшний ден, подавляющее большинство армий мира используют штурмовые винтовки и легкие пулеметы под два калибра: российский — 5,45 миллиметра и американский — 5,56 миллиметра.