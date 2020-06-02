Опасный маневр закончился столкновением трех машин на МКАД в Москве. Видео

Водитель легкового автомобиля спровоцировал серьезную аварию на МКАД – тройное ДТП, произошедшее во вторник, 2 июня, на Московской кольцевой автомобильной дороге, попало в объектив регистратора очевидца.

Автомобилист на большой скорости попытался втиснуть свою малолитражку между попутными машинами, резко перестроившись в соседний ряд, но не справился с управлением.

Легковушку занесло, и она врезалась в другое транспортное средство , отскочившую в фуру, ехавшую правее.

После первого столкновения предполагаемый виновник аварии преодолел несколько полос и врезался в ограждение у обочины, где и завершил свой "заезд".

Сведений о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.