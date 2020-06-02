5 миллионов подписчиков: YouTube-канал "России 24" бьет собственные рекорды

YouTube-канал "России 24" поставил очередной рекорд: число подписчиков составило 5 миллионов человек. Канал увеличил свою аудиторию на миллион человек всего за три с половиной месяца. Такие темпы роста – уникальный пример в новостном сегменте российской части YouTube.

В январе 2020 года канал достиг сразу двух высоких отметок: 27 миллионов уникальных зрителей и 211 миллионов просмотров. Практически сразу "Россия 24" побила собственные рекорды: в апреле было уже 38 миллионов уникальных пользователей и 253 миллиона просмотров. К настоящему моменту общее количество просмотров на канале перевалило за 5 миллиардов.

За последний год значительно выросла доля просмотров с мобильных устройств, составив 68 процентов. Компьютером при просмотре пользуются 17 процентов зрителей.

Большая часть пользователей – из России, однако у канала есть своя аудитория и за границей (почти 45 процентов зрителей). В лидерах – Украина, Казахстан и Белоруссия. Интересен канал также жителям Германии и Киргизии.

Знаковую отметку в 1 миллион пользователей YouTube-канал "Россия 24" перешагнул еще в ноябре 2017 года. Уже через 8 месяцев число подписчиков составило больше двух миллионов. В мае 2019 года это число увеличилось до трех миллионов, "Россия 24" стала самым крупным новостным YouTube-каналом в стране. В феврале нынешнего года число подписчиков превысило 4 миллиона человек.