Казанский фельдшер ногами приводил в чувство лежащего на земле мужчину

В Казани прибывший на вызов фельдшер вместо осмотра лежавшего на асфальте мужчины пинками попытался привести его в чувство. Очевидец снял этот момент на видео.

"Увидел лежачего мужчину на земле, вызвал 112, приехала скорая, попинала его, после приехала полиция и, закинув его в "бобик", увезла", — описал произошедшее автор записи.

Кадры были сделаны 1 июня, однако номер дома и улицу он не назвал. На записи видно, что фельдшер едва ли не делал зарядку, используя в качестве "тренажера" обездвиженного мужчину, который, предположительно, был мертвецки пьян.

В ситуации сейчас разбираются правоохранители и региональный Минздрав.