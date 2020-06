Официально. "Формула-1" начнет сезон в начале июля с двух этапов в Австрии

Пресс-служба чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" опубликовала расписание европейской части календаря на сезона-2020, который так и не стартовал из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Первый этап пройдет с 3 по 5 июля в Австрии. Второй этап также примет "Ред Булл Ринг", но уже с 10 по 12 июля. После чего "Формула-1" переедет в Венгрию (17-19 июля).

Затем состоятся две гонки в Великобритании (31 июля – 2 августа, 7 – 9 августа) и по одной – в Испании (14 – 16 августа), Бельгии (28 – 30 августа) и Италии (4 – 6 сентября). Об остальных гонках сезона будет объявлено позднее.

