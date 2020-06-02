"Отпетый мошенник" пошел таксовать ради еды и подгузников

Пока одни звезды эстрады в соцсетях жалуются на то, что из-за ситуации с коронавирусом остались на мели, а другие просят поддержки государства, есть артисты, не только задумавшиеся о временной смене профессии, но и осуществившие это намерение.

"Больно? Трудно? А ты — улыбнись! Ведь ты еще жив. А пока жив — все впереди". Так написал в своем "Инстаграме" экс-солист группы "Отпетые мошенники" Игорь (Гарик) Богомазов.

Семь месяцев назад у них родился ребенок. Чтобы прокормить семью в условиях, когда все концерты отменены и многие артисты лишились заработков, Гарик решил пойти работать таксистом. Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".

Благодаря этой работе, сказал музыкант, он заработает хотя бы на еду своей семье и на подгузники сыну.

В комментариях поклонники морально поддерживают артиста, желая ему сохранять хорошее настроение и бодрость духа, а малышу расти здоровым и счастливым.