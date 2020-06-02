Кремль: предложение Трампа России участвовать в саммите G7 будет обсуждаться по дипканалам

Идея президента США Дональда Трампа о переформатировании саммита G7 требует дополнительных переговоров по дипломатическим каналам для прояснения нюансов предложения.

"Существует понимание, что все модальности этой инициативы, все нюансы, связанные с проведением подобных форматов, конечно, должны обсуждаться по дипломатическим каналам", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию.

Он отметил, что далее дипломаты будут общаться, чтобы получить от американских партнеров дополнительную информацию, передает "Интерфакс".

Ранее президент США перенес саммит G7 с июня на сентябрь 2020 года. Также он заявил, что планирует пригласить на встречу Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Накануне эта тема также была затронута в телефонной беседе Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.