Котяков: выплаты и пособия получат 22 млн детей

Ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. могут получить 5 млн детей, сейчас выплаты получают 3,7 млн детей, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Семьи, в которых воспитывают детей в возрасте до трех лет, получат в апреле, мае, июне по 5 тыс. руб. на ребенка. На эти цели перечислено 36,5 млрд руб., пояснил Котяков.

Между тем выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет уже получили семьи, в которых воспитывают 15 млн детей. На эти цели перечислено 150 млрд руб. Впервые такое количество граждан получило выплаты одновременно, подчеркнул министр.

Всего на выплаты претендуют семьи, в которых воспитывают 22 млн детей в возрасте от трех до 16 лет.

Кроме того, более 700 тыс. семей получают пособие в размере регионального прожиточного минимума на ребенка в возрасте до трех лет, в этом году на выплаты направят 151 млрд руб., заключил Котяков.