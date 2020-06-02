ВСМ Москва - Казань включена в план восстановления экономики страны

Будущая высокоскоростная магистраль Москва-Казань включена в проект национального плана по восстановлению экономики страны. Новую платную трассу планируют открыть через четыре года. Строительство ведется ускоренными темпами.

Кроме магистрали М-12, информирует РБК, в национальный план включена трасса "Сибирь". Реконструкция участка от Новосибирска до Казани в обход Кемерова должна быть завершена к 2024 году.

Ранее сообщалось, что ВСМ Москва-Казань могут построить в два раза быстрее запланированного. Строительство возможно за четыре года вместо выделенных восьми, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Я определил план действий, буду проводить заседание штаба каждую неделю, чтобы раскачать эту стройку. Нормативный срок строительства — 8 лет. Хотим попробовать завершить за четыре года", — заявил вице-премьер.

Новая дорога должна сократить путь до Москвы и обратно практически вдвое, передает ГТРК "Татарстан". Трасса М-12 является частью дороги "Европа — Западный Китай", напомнил Хуснулин. Это масштабный проект, который охватывает не только территорию России, но и Казахстан с Китаем. Общая протяженность дороги составит больше 8 тысяч километров.