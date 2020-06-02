Китайский чипмейкер SMIC выйдет на Шанхайскую биржу

Крупнейший китайский контрактный производитель микросхем, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), подал заявку на листинг в Шанхае, в ходе которого компания намерена привлечь 20 миллиардов юаней ($2,8 миллиарда).

SMIC стремится увеличить инвестиции в свои технологии в условиях эскалации торговой напряженности между США и Китаем, из-за чего SMIC может быть вынуждена значительно увеличить производство продукции.

Акции SMIC уже размещены в Гонконге, но производитель стремится привлечь дополнительные денежные средства. В прошлом месяце контрактник получил от государственные инвестиции в размере $2,2 миллиарда.

Компания является частью более широкого стремления Китая к самодостаточности, когда речь идет о полупроводниках — области, в которой вторая по величине мировая экономика находится далеко позади США. Но усилия Китая получили больший импульс, так как Вашингтон продолжает свою технологическую войну с Пекином.

Huawei была одной из китайских компаний, на которую были наложены санкции США. В прошлом году она была внесена в американский черный список, что ограничило ее доступ к американским технологиям. В мае администрация Трампа ввела правило, согласно которому иностранные производители, использующие американское бурундуковое оборудование, должны получить лицензию, прежде чем они смогут продавать Huawei полупроводники.

Huawei разрабатывает чипы сама, но производит их у других компаний. Ранее производственным партнером была тайваньская TSMC. По итогам 2019 года на заказы Huawei пришлось 14% всех выпущенных ею микросхем, что сделало Huawei одним из основных клиентов TSMC.

Если Huawei не может получить полупроводники от TSMC, ей, возможно, придется искать альтернативные варианты, такие как SMIC. Но эксперты в комментарии CNBC отметили, что технология SMIC значительно отстает от TSMC. Поэтому недавние денежные вливания могут стать толчком для компании, так как она стремится быстро расширить свои возможности.

Новые экспортные правила означают, что даже неамериканские производители чипов, использующие американские технологии изготовления чипов, должны будут подать заявку на получение лицензии до отправки чипов в компанию Huawei или ее 114 дочерних компаний, включая компанию по проектированию чипов HiSilicon.

SMIC заявила, что новые экспортные правила США представляют потенциальный риск для бизнеса, так как это сократит производство и продажи.

Этот шаг еще раз ставит Huawei в центр плана США по препятствованию технологическому доминированию Китая, так как администрация Трампа и законодатели выражают обеспокоенность тем, что зависимость Америки от Китая в критических технологиях может поставить под угрозу национальную безопасность страны.

Пекин вливает огромные объемы капитала и разворачивает налоговые льготы для поддержки отечественных компаний по производству микросхем, по мере того как отрасль сталкивается с растущей перспективой быть задушенной правительством США.

"Биржа Star Market сейчас играет свою роль стратегической платформы по сбору средств для поддержки собственных технологических компаний страны по мере ухудшения американо-китайских отношений", — комментирует Чжоу Линь, управляющий фондом шанхайской компании Shiva Investment.

Исходя из объема 1,686 миллиарда акций, которые SMIC намеревается разместить, ожидается, что компания предложит акции по цене около 11,9 юаня за штуку, что составляет примерно 30%-ю скидку на так называемые Х-акции (акции компании из материкового Китая, котирующиеся на Гонконгской или зарубежной бирже). Эти акции выросли на 1,5% до 18,46 гонконгского доллара ($2,38) утром во вторник.

Инвестиции, полученные в мае от государственных инвесторов, SMIC планирует использовать для финансирования строительства завода в Шанхае. Мощность завода по производству 6 тысяч 14-нанометровых чипов в месяц будет увеличена до 35 тысяч, сообщает SMIC.