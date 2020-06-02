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2 июня 202014:15

Сатирик Аркадий Инин поделился секретом, как дожить до бриллиантовой свадьбы

Весной 2020 года любимый несколькими поколениями писатель сатирик Аркадий Инин и его супруга отметили бриллиантовую свадьбу. Вместе они уже 60 лет, еще со времен студенческих агитбригад, когда молодой Аркадий Гуревич (это его настоящая фамилия по паспорту) писал свои первые сатирические куплеты, а его будущая супруга – тоже студентка Харьковского политеха выступала в составе девичьего квартета.

"Так, собственно, и родился литератор Инин, потому что до этого я не мечтал ни о каком писательстве даже близко!" – рассказывает в эфире телеканала "Россия 1" знаменитый сатирик.

Как наверняка многие поклонники знают (или догадываются), псевдоним он себе взял по имени жены Инны. В те годы, когда Инин и его коллеги по сатирическому цеху были еще молоды, им казалось, что взять себе псевдоним – это "очень важно".

После института, отработав в Харькове инженером 8 лет, он все-таки решил уехать в Москву, и покорение столицы стало триумфальным: он поступил во ВГИК, стал участвовать в создании юмористических программ на телевидении, а в 1972 году вышел и первый фильм по сценарию Аркадия Инина – картина "Вот и лето прошло…"

В печати стали выходить рассказы сатирика, а вскоре появились и телепрограммы, ставшие легендарными, — "Вокруг смеха" и "От всей души!"

А затем вышли фильмы по его сценариям, которые сразу разобрали на цитаты, и которые подарили миллионам людей надежду на радость и счастье: "Одиноким предоставляется общежитие", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Однажды двадцать лет спустя" и многие другие светлые картины.

Писатель считает великим изобретением американского кинематографа 1930-х годов "хэппи-энд" — счастливый конец. Инин уверен: хотя бы в искусстве надо дарить людям надежду. И ему это блестяще удается.

Что вспоминает Инин о своем детстве, которое пришлось на войну и первые тяжелые послевоенные годы? Как он отнесся к развалу СССР и как вспоминает сотрудничество с режиссером Леонидом Гайдаем?

Что, по его мнению, нужно делать, если женщина неправа? Каков главный секрет счастливого супружества "по Инину", и что за совет дает он холостякам?

Об этом – беседа Бориса Корчевникова с писателем-сатириком Аркадией Ининым в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

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