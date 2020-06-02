Депутат Госдумы предложил объявить российские курорты зоной экономического бедствия

Депутат Государственной думы от Сочинского округа продолжает работу над смягчением установленных Роспотребнадзором требований к туристической сфере, принятых в связи с пандемией. Накануне Константин Затулин направил официальные письма зампредседателя правительства Российской Федерации Андрею Белоусову и вице-премьеру, курирующему курортную отрасль, Дмитрию Чернышенко. Он сообщил о тяжести проблемы, а также выступил с предложением о признании российских курортов зоной экономического бедствия, передают "Вести Сочи".

В письме говорится о том, что многие курорты Крыма, Ставропольского, Краснодарского и Алтайского края являются по существу моногородами, потерявшими в результате карантинных мер средства к существованию. Речь не только идет о гостиницах и санаториях, но и предприятиях общественного питания, торговли, сфере развлечений, сельхозяйственном производстве, транспорте и так далее.

Депутат отметил, что после смягчения ограничительных мер 20 мая Роспотребнадзор не давал рекомендаций в отношении городских пляжей, закрытых гостиниц, а также экскурсионных объектов. За два месяца карантина Сочи лишился порядка 600 тысяч потенциальных туристов. Большое количество предприятий в курортных городах лишилось поддержки, в том числе кредитной. По мнению Константина Затулина, это произошло из-за узкой трактовки кодов ОКВЭД.

Как считает депутат, характерный пример - Сочи, который в прошлом году принял 6,5 миллионов гостей. Из-за отмены целого ряда событий в апреле 2020 года в городской бюджет поступило 489 миллионов рублей, что более чем в половину меньше показателей 2019 года. Ущерб составил более 440 миллионов рублей.