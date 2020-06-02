Основным беспилотником Яндекса стал Hyundai Sonata: почему это хорошо

В Яндексе выбрали базовый автомобиль, который отныне станет основой всего флота беспилотников. Партнером проекта автономных машин стала марка Hyundai Motor.

Парк автономных автомобилей Яндекса уже до конца 2020 года пополнят 100 новых седанов Hyundai Sonata. Беспилотники нового поколения созданы в рамках совместного проекта Hyundai Mobis и Яндекса.

"Сонаты" станут первыми автономными машинами российского технологического гиганта, которые разрабатывались совместно с крупным автобрендом. До этого Яндекс по собственной инициативе использовал автомобили Toyota Prius, не имея поддержки производителя, а это затрудняло "гармонизацию" работы штатного и дополнительного оборудования.

В случае же с новыми Hyundai Sonata электронные "мозги" автомобили изначально дорабатывались инженерами Hyundai Mobis для взаимодействия с технологиями автономного вождения от Яндекса.

Важно еще и то, что Яндекс модернизировал набор датчиков и сенсоров в автомобиле. По сравнению с предыдущим поколением беспилотников было увеличено количество камер, а радары перенесли на крышу для большего охвата объектов вокруг автомобиля.

На передних крыльях Hyundai Sonata размещены лидары, которые стали более точно распознавать пешеходов и автомобили в слепых зонах, а оптимизированное расположение сенсоров позволяет получать еще более подробную картину окружающих дорожных условий.

В целом беспилотные Hyundai Sonata уже проходят испытания на дорогах Москвы, поскольку первые пять автомобилей появились у Яндекса еще в марте-2020. Ну а взаимодействие двух гигантов, Яндекса и Hyundai, позволит совершенствовать беспилотные технологии еще быстрее, чем раньше.