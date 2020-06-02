В Параде Победы примут участие 14 тысяч военнослужащих

В Параде Победы на Красной площади примут участие около 14 тысяч военнослужащих. Причем к торжественным мероприятиям допустят только солдат и офицеров с иммунитетом к коронавирусу COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Кроме того, контакты парадных расчетов с военным и гражданскими, которые не участвуют в торжествах, будут ограничены.

Всего парады Победы пройдут в 9 городах-героях и 19 городах, где расположены штабы военных округов и флотов. По улицам пройдут около 64 тысяч военнослужащих, 1850 боевых машин, пролетят 511 самолетов и вертолетов.

Как заявил Сергей Шойгу, вспышек заболеваний коронавирусом не допущено, сообщает телеканал "Россия 24". За время эпидемии заразились примерно 6,5 тысяч военнослужащих. Большинство из них, 4,3 тысячи, выписаны из больниц.

Впрочем, меры по борьбе с распространением инфекции все равно принимаются. Особое внимание уделяется весеннему призыву. На данный момент отобраны почти 30 тысяч молодых людей. Все они обеспечены средствами защиты и не контактируют с посторонними. После приезда на места службы новобранцев отправят на двухнедельный карантин, добавил Шойгу. С 20 мая в войска уже набрали 6 тысяч человек, а по данным на 1 июня, свыше 17 тысяч срочников уволены из Вооруженных сил.

Министр обороны напомнил, что 1 июня в армии начался летний период обучения. Военные планируют провести 3,6 тысяч учений. Итогом станут масштабные командно-штабные маневры "Кавказ-2020", которые намечены на сентябрь.