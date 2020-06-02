Дмитрий Чернышенко: футбол вернется в нашу жизнь 19 июня. Хоккей и баскетбол – в августе

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался о возобновлении в стране спортивных мероприятий, которые были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Спорт – это наш универсальный язык общения. Мы особое внимание уделяем возобновлению спортивной жизни во всех ее аспектах, – заявил Чернышенко в эфире телеканала "Россия 24". – Футбол вернется в нашу жизнь 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги. Хоккей и баскетбол – в августе.

Чемпионат России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 был приостановлен в марте, когда команды сыграли матчи 22-го тура. В пятницу, 15 мая, состоялось заседание Исполкома РФС в формате видеоконференции, на котором было принято решение возобновить турнир в июне.

Континентальная хоккейная лига, как и баскетбольная Единая лига ВТБ в текущем сезоне доиграны не были. Победители турниров при этом также не были определены.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило шесть миллионов человек, из которых 377 тысяч скончались.