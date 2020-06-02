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2 июня 202014:25

Холод не помеха: весна в Москве оказалась теплее нормы

Холод не помеха: весна в Москве оказалась теплее нормы

В Московском регионе эта весна оказалась теплее климатической нормы на 0,6 градуса. По данным аналитиков Яндекс.Погоды, средняя температура составила 6,8 градуса. Самым холодным днем весны стало 16 марта (−8). Рекорд для этого месяца (−22,5) принадлежит 1987 году.

12 мая зафиксирована максимальная температура +25, абсолютный рекорд для этого месяца (+32,9) установлен в 2007 году. Общее количество осадков за 3 месяца превышает климатическую норму на 112 мм. 29 мая выпало максимальное количество осадков за сутки: 37,3 мм, что составляет 68% от месячной нормы. Первая гроза прогремела 3 мая, последний снег выпал 19 апреля.

В Санкт-Петербурге такая же картина. При этом средняя темпeратура составила +5,4 градуса.

Самым холодным днем весны стало 15 марта, тогда здесь было −6 градусов, а рекорд держится за 1969 годом, когда температура понизилась до −22,3.

Самым теплым днем мая стало 27 мая, когда температура поднялась до +22, рекордно жарко здесь было в 2014 году (+32,7).

За 3 месяца выпало 119 мм осадков – на 5 мм больше климатической нормы. Самым дождливым днем стало 5 марта — 17 мм осадков, а это — 49% от месячной нормы. Последний снег выпал 29 апреля.

Для Екатеринбурга эта весна оказалась теплее климатической нормы на 3,2 градуса. Средняя темпeратура составила +7,2.

Холоднее всего весной здесь было 6 марта (−13). Рекордно холодным этот день был в 1971 году (−30,4).

9 мая стал самым теплым днем весны (+27). Рекордно теплым (+32,3) памятный день здесь был в 2015 году. Общее количество осадков за всю весну было меньше климатической нормы на 17 мм. 17 марта выпало 6 мм осадков – это 30% от месячной нормы. Первую грозу жители услышали 13 апреля, а последний снег увидели 2 мая.

Для Нижнего Новгорода весна стала теплее климатической нормы лишь на 1 градус. Средняя темпeратура здесь составила +6,3. 23 марта зафиксирована минимальная температура: −8. Самым холодным этот день был в 1983 году (−24,8). Самым теплым было 5 мая, тогда температура поднялась до +27. А в 2007 году в этот же день здесь было по-настоящему жарко +32,1.

Осадков весна 2020 года принесла больше климатической нормы на 79 мм. Самым дождливым стало 24 мая, когда за сутки выпало 22 мм осадков — 48% от месячной нормы. Первая гроза прогремела 8 мая, снег в последний раз выпал 23 апреля.

В Казани весна теплее климатической нормы на 2,2. Средняя темпeратура составила 7,2 °С. 25 марта зафиксирована минимальная температура: −8, абсолютный рекорд для этого месяца (−27) был установлен 1983 году.

Самым теплым днем весны стало 9 мая (+28), абсолютный рекорд для этого месяца (+33) принадлежит 2007 году. Осадков за всю весну выпало на 75 мм больше климатической нормы. Первую грозу жители города услышали 27 мая, а снег в последний раз выпадал 23 апреля.

В Уфе весна была теплее климатической нормы на 2,5 градуса. В среднем темпeратура составила +7.

6 марта здесь было −15 градусов, абсолютный рекорд мартовского мороза (−33,5) принадлежит 1971 году. Самым жарким днем весны стало 27 мая, здесь было +31. В 2014 году установлен абсолютный рекорд +32,5. Осадков за весну выпало больше климатической нормы на 34 мм. 20 марта выпало 34% от месячной нормы. Снег в последний раз выпал 25 апреля.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад тысячи жителей Башкирии остались без электричества. Причиной ЧП стал обрушившийся на республику ураган с градом. Ледяные шарики превышали размер куриного яйца.

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