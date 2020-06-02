Wildberries намерена в 2020 году начать продажи еще в десяти странах

Крупнейший в России онлайн-продавец — компания Wildberries намерена в 2020 г. начать продажи еще в десяти странах, заявила основатель и гендиректор компании Татьяна Бакальчук.

В январе Wildberries начала продажи в Польше, в мае — в Словакии. Компания рассматривает возможность строительства в Словакии крупного распределительного центра стоимостью 200 млн евро.

Wildberries провела успешные переговоры с госорганами и частными компаниями других стран, в частности, Европейского Союза. Рубеж пройден, и компания может развивать продажи в Европе, отметила Бакальчук.

С 2012 г. Wildberries работает в ближнем зарубежье — в Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии, и рынки этих стран растут. Компания представлена в семи странах — в России, Словакии, Польше, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

Wildberries продает более 3,7 млн видов товаров от 35 тыс. российских и зарубежных производителей, собственная сеть пунктов выдачи заказов насчитывает более 7 тыс. точек. Оборот компании увеличился в 2019 г. на 88% до 223,5 млрд руб.

